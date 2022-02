Redsel for smitte førte til isolasjon og dødsleie uten familie til stede. Nå spør fagfolk om det var riktig prioritering.

Aslak Bonde kunne ikke være til stede på sykehjemmet da moren døde. Smittevernet var viktigere. Nå vil forskere over hele verden finne ut hvordan storsamfunnet håndterer døden.

Aslak Bondes mor døde av covid-19 uten pårørende til stede. Nå vil internasjonale forskere se på hva som er den «gode død».

2. feb. 2022 22:18 Sist oppdatert nå nettopp

Nesten 1500 nordmenn har dødd av korona. Mange pårørende har fått ta farvel ved sengen. Men de har vært tildekket fra topp til tå, med plasthansker og munnbind. Bare øynene er synlige. Ofte har ikke den døende kjent igjen sine kjære.

– Noen uker etter at mor døde av covid-19, tenker jeg at det verste ikke var at hun døde alene. Det som virkelig er vondt å tenke på, er at vi ikke kunne følge henne på veien mot døden – i de ukene etter 12. mars da hun må ha følt seg sviktet av dem hun var mest glad i, skrev journalist og analytiker Aslak Bonde i Morgenbladet allerede våren 2020.

Han skrev videre at moren sannsynligvis ikke forsto hvorfor familien plutselig sluttet å besøke henne, men at hun var mer enn klar nok til å skjelne daglige besøk fra ukentlige eller månedlige.

Han problematiserte at ingen stilte spørsmål ved nedstenging og alenedød på sykehjem.

Førte angsten for smitte til dårligere død og tristere omstendigheter for mange døende og syke under pandemien? Det ønsker forskere å finne svaret på.