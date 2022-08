Rivingen av Tretten bro fortsetter

Torsdag fortsetter arbeidet med å fjerne Tretten bro, som kollapset tidligere denne uken. Planen er å senke delene av broen som fortsatt står delvis oppreist.

NTB

11 minutter siden

En tverrfaglig gruppe besluttet onsdag kveld at det beste var å klippe av bjelken som holder den østlige delen av broen oppe, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

– Det er tryggest. Det er slik vi må gjøre det for å bevare sikkerheten til menneskene rundt, sier avdelingsdirektør Aud Riseng for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Lastebilen som befant seg på broen da den kollapset, står torsdag fremdeles på skrå på restene av broen som fortsatt står delvis oppreist. Planen er at lastebilen skal stå i vater når hele broen er senket. Først da kan arbeidet med å berge lastebilen starte. Men nøyaktig når dette vil skje, er fortsatt usikkert, skriver NRK.

Rivearbeidet må gå forsiktig frem siden man ønsker å undersøke restene av broen for å finne årsaken til kollapsen.

Dronebilde av Tretten bro, som går over Gudbrandsdalslågen, etter at den kollapset med en lastebil og en personbil på.

– Nå er det viktig å gjøre ting klokt slik at en får sikret de bevisene en trenger for å finne årsaken. For hvis broen detter ned slik den ligger nå, da er bevisene ødelagt, sier Riseng til kanalen.

Arbeidet er krevende, og tidsplanen endrer seg fra time til time, forklarer Riseng. Nødetatene er til stede torsdag, blant annet politiet og Havarikommisjonen.

Restene av den kollapsede broen ligger fremdeles over E6, som fremdeles er stengt. Onsdag uttalte Riseng at det var viktig å få åpnet den travle veistrekningen så raskt som mulig.

Det var klokken 7.34 mandag morgen at politiet fikk melding om at Tretten bro i Øyer kommune hadde kollapset. En lastebil og en personbil var på broen under kollapsen, men de to sjåførene kom fra hendelsen uten større fysiske skader.