(Stavanger Aftenblad:) – Ja, dette var både kjekt og viktig, synes Silje og Marius Sviland Norland.

De bor rett ved det som omtales som Jærens verste vei, Fylkesvei 505, som går rett gjennom Kvernaland sentrum.

De har hverken fortau på sin side eller gangfelt. Men her kjører over 7000 biler hvert døgn, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det var vel aldri meningen at Jæren skulle kjøre gjennom bygda vår, sa folk langs veien da Aftenbladet i 2016 tok opp saken før et folkemøte om trafikkforholdene.

Lokal vei ble hovedvei

Fylkesvei 505 var ment som en lokal vei. Men fordi det i rushtiden er så store køer på Jærens hovedvei, Fv. 44, tar stadig flere bilister fra det jærske innlandet turen gjennom Kvernaland, fra Varhaug, Nærbø, Bryne og Lyefjell.

Geir Sveen

Og det vil bli verre. Snart kommer også mye trailertrafikken til og fra Godsterminalen i Ganddal til å gå gjennom bygda.

Fikk låne nissen

Lite tenkte Silje og Marius på det da julegranen ved samfunnshuset skulle tennes søndag.

Til arrangementet fikk de låne en ekstra stor julenisse av Europris, som nesten kan regnes som en familiebedrift.

Silje er assisterende butikksjef på Europris Bogafjell, moren har samme jobb på Ganddal, søsteren er butikksjef på Europris Klepp, og i mange år drev faren Bjørn Arne Sviland fem av kjedens butikker.

Bedre enn radar

– Etterpå satte jeg opp nissen på garasjeveggen hjemme for at den skulle tørke, og da skjedde det umiddelbart. Folk senket farten som aldri før. Plutselig holdt de fartsgrensen på 40 kilometer, forteller Marius Sviland Norland.

Geir Sveen

Grytidlig tirsdag morgen er han ute for å sjekke bardunene, mens bilene i rekke og rad kjører forbi i det han mener er en lavere fart enn før.

Og siden også mange av naboene likte den 7,5 meter høye nissen, blir den stående i en litt lengre tørkeperiode enn planlagt.

Julens to ønsker

Den unge familien med lille Thor på ett år har også to store ønsker til julenissen: At det super raskt kommer fortau på deres side, slik at de slipper å gå til alle gjøremål i bygda langs den sterkt trafikkerte veien.

Og at det endelig blir fart på planene om en ny omkjøringsvei som skal lede store deler av trafikken utenom Kvernaland.

Geir Sveen

Det må også nevnes at nissen er i en ramme av kanskje 4000 julelys. De går lange alle tak og følger mange vinkler på både hus og garasje.

Elsker julen

– Men blir det ikke mer enn nok nisser og julelys på jobben?

– Å, nei, jeg elsker alt som har med jul å gjøre. Også på jobben. Folk som handler juleting er alltid så glade og fornøyde. Det er den kjekkeste tiden på året, sier Silje Sviland Norland, som må skuffe alle som selv kunne tenke seg en 7,5 meter stor, oppblåsbar nisse i hagen eller stua.

De er ikke lenger i salg. Noen butikker kan ha fem meter store nisser, men ellers er julens bestselger en nisse på 70 centimeter.