Med et mistillitsforslag fra opposisjonen hengende over seg tok Solberg ordet i debatten om objektsikring i Stortinget onsdag.

Arbeiderpartiet, SV og Rødt har konkludert med at de vil fremme mistillitsforslag mot Regjeringen på bakgrunn av saken, men KrF går bare inn for sterk kritikk, og redder dermed Solberg.

Der gjentok hun formuleringene fra kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring om Riksrevisjonens kritiske rapport av Regjeringens arbeid med terrorsikring:

– Kunnskapen om hvor kompleks og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse. Kompleksiteten og kostnadene med arbeidet er noe Regjeringen burde ha kommunisert tidligere og tydeligere og mer samlet til Stortinget. Jeg vil understreke fra Stortingets talerstol at jeg tar selvkritikk på dette, sa Solberg.

Hun innledet med å si seg enig med Riksrevisjonen, som slår fast at det vil ta tid før skjermingsverdige objekter i politiet og forsvaret har en permanent grunnsikring.

– Dette tar vi på alvor, sa Solberg.

Hun sa videre at man i dag vet at gjennomføringen har vist seg langt mer kostnadskrevende og tidkrevende enn da objektsikringsforskriften ble vedtatt i 2010.

Fakta: Dette fikk Regjeringen kritikk for av Riksrevisjonen: Riksrevisjonen retter kritikk mot Regjeringen for bl.a. følgende forhold: Tre år etter oppsatt frist er ikke grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger.

Det vil ta lang tid før grunnsikringen kommer på plass i tråd med forutsetningene. Tidsestimatene er usikre og vil være avhengig av prioriteringer og bevilgninger.

Forsvarsdepartementets plan om etablering av grunnsikring innen 2025 er ikke i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Finansieringen av grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet står ikke i forhold til de estimerte kostnadene og Stortinget er ikke blitt informert om kostnadene.

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har bedret oppfølgingen av politiets og Forsvarets bruk av sikringsstyrker, men det gjenstår vesentlige utfordringer.

Det er manglende felles forståelse av objektsikringsinstruksen.

Avviser brudd på informasjonsplikt

Hun avviste imidlertid at Regjeringen har brutt informasjonsplikten den har overfor Stortinget, ifølge Grunnloven.

Kontrollkomitéleder Dag Terje Andersen (Ap) viste til at Justisdepartementet i 2015 fikk vite at statsbudsjettet inneholdt feil opplysninger om status for politiets sikringsarbeid. Likevel ble ikke Stortinget informert om feilen mens den behandlet budsjettet.

– De opplysningene hadde grunnlag for å gi feil opplysninger om status. Det har et grunnlag for at de kan oppleves feil. Men den korrekte statusen er rapportert i budsjett etter budsjett etterpå, sa Solberg.

Andersen tok også opp at Forsvarsdepartementet ikke opplyste om at Forsvaret ikke ville klare å nå fristen for objektsikringsarbeidet som opprinnelig var satt til 1. januar 2015. I stedet har departementet laget en investeringsplan der målet er å være ferdig i 2025 - altså ti år etter.

Solberg gjentok at Regjeringen kunne informert bedre om dette.

– Hun tar kritikk for måten hun har informert på. Hun tar Riksrevisjonens kritikk til seg, men Stortingets ganske tydelige kritikk har hun ikke kommentert med et ord, konstaterte Støre etter at statsminister Erna Solberg (H) hadde vært på talerstolen i Stortinget.