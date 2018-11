Unormalt mildt i november – kan gå mot rekord

– Hvis dette været fortsetter, så kan det faktisk skje. Sånn som den nærmeste uka ser ut, blir det mildt mange plasser, sier statsmeteorolog Trond Lien ved Meteorologisk institutt til NRK.

En oversikt klokka 7 torsdag morgen viser at det ble målt over 15 grader minst sju steder i Møre og Romsdal. Varmest var Ålesund med 16,3 grader.

Ved målestasjonen til Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo har det vært en middeltemperatur på 6,9 grader så langt i november. I rekordåret 2000 var middeltemperaturen for hele måneden 5,8 grader.

Også i Finnmark, særlig i indre strøk, ligger temperaturene godt over det som er vanlig, ifølge Lien. Mange elver og vann er fortsatt uten is, og i stedet for snø er det fortsatt grønt gress mange steder.

Også langs kysten har det vært mildt med temperaturer på opptil fem grader over normalen.

– Så det gjelder hele Finnmark selv om temperatursvingningene er mindre på kysten, sier Lien.