Eksperter advarer: Betydelig mangel på barnemedisin

I stedet for å få antibiotika og andre medisiner i former og doser som er tilpasset barn, får de voksenmedisin som må knuses og deles opp, skriver Henrik Irgens og Ketil Størdal i Dagsavisen. Irgens sitter i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn. Størdal er leder for Norsk barnelegeforening.

– Fordi de minste barna sliter med å svelge tabletter og trenger en lavere dose enn voksne, har man laget miksturer. De kan da drikke medisinen og få den i seg på en effektiv måte, sier Irgens til avisen.

I stedet kan barna ende å få med tabletter som smaker vondt og som de har store problemer med å få i seg.

De to legene kritiserer myndighetene for å ikke ta styringen overfor legemiddelindustrien, men heller stole på at markedsmekanismer skal sikre tilbudet av medisiner.

– Men markedsmekanismen fungerer ikke, siden inntjeningspotensialet på miksturer for barn er lavt, sier Irgens.

Seniorrådgiver Inge Johansen, seniorrådgiver i legemiddelindustriens bransjeorganisasjon LMI, sier medisinmangelen kommer av at det norske markedet er lite.

– Det er en politisk målsetting å ha lavest mulig pris. Sammen med relativt lav etterspørsel gjør det at man får et presset marked, forklarer han.