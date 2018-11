Torsdag formiddag avsluttet tingretten bevisførselen i saken etter drapet i Brumunddal i desember i fjor. Etter to uker i retten mener påtalemyndigheten at domstolen har tilstrekkelig grunnlag for å danne seg en mening om saken.

Janne Jemtland ble drept om natten den 29. desember i fjor. Ektemannen sier det oppsto en krangel mellom dem og at kona trakk våpenet. Ifølge ham oppsto det da et basketak som endte med at hun utløste et skudd som traff henne i hodet.

Påtalemyndigheten mener på den andre siden at det var mannen som holdt i pistolen og som avfyrte skuddet.

– Det retten skal ta stilling til, er om tiltalte skjøt sin kone den natten. Etter vår mening er bevisene tilstrekkelige til det, sier statsadvokat Iris Storås til NTB.

Allerede før prosedyrene i saken skal holdes tirsdag, varsler forsvarerne at det vil bli lagt påstand om frifinnelse etter tiltalen om drap.

– Han erkjenner skyld for håndteringen av kroppen i ettertid og tar innover seg at det er en straffbar handling, men det er ikke det han er tiltalt for her i denne saken, sier advokat Ida Andenæs til NTB.