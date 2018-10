Savnet turist i Rogaland er kommet til rette

– Kvinnen er lokalisert av et redningshelikopter. Hentes ut og settes av på Øygardsstølen hvor resten av turfølget venter, skriver Hovedredningssentralen i Sør-Norge på Twitter natt til mandag.

Politiet opplyste til VG at de ble kontaktet klokken 23.39 av kvinnens turfølge, om lag to timer etter de sist så henne.

Sørvest politidistrikt skrev på Twitter at de ledet søket og redningsaksjonen i Kjerag-området. De kalte også ut frivillige for å bistå. Kvinnen ble funnet om lag to timer etter at hun ble meldt savnet.

Kjerag er et fjellplatå på sørsiden av Lysefjorden og en populær turistattraksjon.