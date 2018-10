Utenriksministeren om journalistdrapet i Saudi-Arabias konsulat: – De involverte må stilles til ansvar

– Den saudiske journalisten Jamal Kashoggis død er dypt tragisk og beklagelig. Det som har skjedd er uakseptabelt. Jeg forventer at det gjennomføres en rask, åpen og troverdig undersøkelse av omstendighetene rundt dødsfallet og at alle de involverte stilles til ansvar for denne ugjerningen, skriver Ine Eriksen Søreide i en e-post til Aftenposten.

Det var natt til lørdag Saudi-Arabia bekreftet at journalisten Jamal Khashoggi er drept, og at det skjedde under et slagsmål inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

De nye opplysningene står i sterk kontrast til Saudi-Arabias tidligere uttalelser i saken, der de hevdet at Jamal Khashoggi forlot konsulatet i live, og at de ikke har vært innblandet i forsvinningen.

USAs president Donald Trump sa han trodde på forklaringen, mens mange andre har gitt uttrykk for at de tviler på at Khashoggi er død som følge av en ulykke.

Ine Eriksen Søreides uttalelse kommer etter at Venstres Abid Raja lørdag formiddag sa til NTB at Norge og EU må gi klar beskjed til Saudi-Arabia om at drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi ikke aksepteres.

– Historien til Saudi-Arabia fester jeg ingen lit til. Det står ikke til troende. Tror de hele verden er blåøyde og naive? Vi må kreve svar, vi må forlange svar, sier Abid Raja.

Fakta: Drapet på Jamal Khashoggi Jamal Khashoggi (59) gikk inn i Saudi-Arabias konsulat den 2. oktober for å få papirer som gjorde det mulig for ham å gifte seg med sin tyrkiske forlovede. Forloveden ventet utenfor, men han kom aldri ut. Tyrkiske myndigheter lekket i ettertid til mediene at de tror Khashoggi ble torturert, drept og partert og at liket ble fjernet. De har også sagt at det skal finnes et lydopptak av ugjerningen. 15 saudiarabiske agenter skal ha blitt sendt til Istanbul for å ta seg av Khashoggi, ifølge lekkasjer. Bilder av agentene er blitt lekket til pressen. Natt til lørdag 20. oktober kom meldingen om at saudiarabiske myndigheter bekrefter at journalisten ble drept inne på konsulatet.

Raja, som er visepresident på Stortinget og Venstres representant i utenriks- og forsvarskomiteen, tar nå til orde for at Norge sammen med europeiske land både gir klar beskjed til Saudi-Arabia om at drapet ikke kan aksepteres av verdenssamfunnet, og finner ut hvilke følger dette må få. Han er spesielt opptatt av hvor levningene etter Khashoggi er blitt av.

– Hvor er levningene hans? De påstår at han døde under et slagsmål? Kom igjen, den må du lenger ut på landet med. Verden fortjener å vite hvor levningene til Khashoggi er, sier Abid Raja.