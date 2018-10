Flere vaksinerte seg mot influensa sist sesong

– Folkehelseinstituttet anbefaler at personer i risikogruppene tar influensavaksinen for å redusere risikoen for alvorlig influensasykdom, sier rådgiver Birgitte Klüwer ved influensaavdelingen ved Folkehelseinstituttet.

I månedsskiftet november-desember bryter trolig denne sesongens influensa ut. Vanligvis blir mellom 5 og 10 prosent av den norske befolkningen smittet i løpet av perioden epidemien varer. Det medfører leie dager i senga for dem som blir smittet og store utgifter for samfunnet. Samtidig dør flere hundre personer av influensa i Norge hver sesong.

14 prosent vaksinerte seg

Nesten 1,6 millioner mennesker tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa, og de anbefales å vaksinere seg. Dette er folk over 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, folk med kroniske sykdommer og gravide. I tillegg anbefales også helsepersonell å ta vaksinen.

– Sist influensasesong tok rundt 14 prosent av befolkningen vaksinen. Det var en økning på 2 prosentpoeng fra året før, noe vi hadde forventet i og med at det ble solgt langt flere vaksinedoser i fjor sammenlignet med tidligere år, sier Klüwer.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 27 prosent i risikogruppene tok vaksinen i 2017/18. Det er omtrent like mange som året før. Målet er en vaksinasjonsdekning på minst 75 prosent i gruppene som anbefales årlig vaksine.

Kraftig økning blant helsepersonell

Samtidig har vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell økt. For fire år siden var det færre helsepersonell enn i befolkningen ellers som tok influensavaksine, men i løpet av den siste influensasesongen tok 28 prosent av helsepersonellet vaksinen. Det er en økning på 11 prosentpoeng fra året før.

– Det har vært en stor innsats for å fremme vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell i mange helseforetak og kommuner de siste årene, og vi ser at vaksinasjonen øker i takt med oppfordringer og økt tilgjengelighet, sier Kluwer, og fortsetter:

– Helsepersonell skal få vaksinen gratis, og det er det viktig at vaksinen tilbys i arbeidstiden, sier Klüwer.

Vet ikke hvilken influensa som kommer

Seniorforsker Olav Hungnes ved influensaavdelingen ved Folkehelseinstituttet sier at det foreløpig er usikkert hvordan sesongens influensaepidemi vil bli.

– Akkurat nå er det nokså åpent hvilken influensa som kommer. Det har vært en ganske rolig sesong mange steder på den sørlige halvkule, så man kan jo håpe at det ikke er noe stort på vei mot oss nå, sier Hungnes.

Forrige sesong ble flere enn normalt syke under epidemien. Det kan bety at mange er bedre rustet foran årets utbrudd.

– Vi kan håpe at mange ble immune etter det siste utbruddet, men det er foreløpig bare et håp. Vi har brent oss på å si slikt tidligere, så akkurat nå er det for tidlig å si noe, sier Hungnes.