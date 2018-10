Grefsen-drapet skal opp for retten i dag

En kvinne i 50-årsalderen er tiltalt for å ha drept sin ektemann i parets leilighet på Grefsen i Oslo 11. juli i fjor.

I tiltalen står det at hun stakk ham en gang i brystet og en gang i halsen med kniv. Stikket i halsen var 10 centimeter langt og årsaken til at mannen døde.

Kvinnen er tiltalt etter straffelovens paragraf 275, og kan bli dømt til fengselsstraff på mellom åtte og 21 år hvis hun blir kjent skyldig etter tiltalen.

Døde på stedet

Mannen i midten av 30-årene ble erklært død på stedet, like etter at nødetatene kom fram. Kvinnens to tenåringssønner var til stede i leiligheten, og det var en av dem som varslet politiet om knivstikkingen.

Den tiltalte kvinnen er norsk statsborger, mens den drepte ektemannen var fra Gambia. Han hadde ikke norsk statsborgerskap, skrev VG i fjor sommer. Kvinnen ble pågrepet på stedet og har sittet varetektsfengslet siden i fjor.

Besøksforbud

Kvinnen skal to ganger i 2014 – i januar og november – ha anmeldt ektemannen for vold, og bedt om at han ble ilagt besøksforbud. Men begge anmeldelsene ble ifølge politiet trukket tilbake etter kort tid. Årsaken skal ha vært at mannen hadde flyttet tilbake til kona.

Det er satt av åtte dager til rettsforhandlingene.