Solberg sier unnskyld til Tolga-brødre

– Jeg synes det er riktig at når man lokalt sier unnskyld, så mener jeg at vi skal gjøre det fra alle myndighetssider i dag, sa statsminister Erna Solberg (H) i et direktesendt intervju på Dagsrevyen torsdag kveld.

Foreløpig har ingen fra kommunen sagt unnskyld, men i et foregående innslag sa lederen for kontrollutvalget i Tolga at det er beklagelig dersom brødrene har fått feil diagnose.

– Det er særdeles alvorlig og uheldig for dem det gjelder. Og hvis det er riktig, så må jeg bare si unnskyld, unnskyld, unnskyld, sier utvalgsleder Marit Gilleberg.

Økte inntekter

Det va VG som lørdag skrev om de tre brødrene som var blitt registrert som psykisk utviklingshemmede i hjemkommunen Tolga. Kommunen kunne dermed sikre seg økte inntekter fra staten over flere år.

Tester gjort av brødrene i år, har vist at to av dem ikke har noen utviklingshemming i det hele tatt. Den tredje broren fikk diagnosen moderat psykisk utviklingshemmet, men først to år etter at kommunen først registrerte ham med dette. Den ene av brødrene fikk opphevet vergemålet i februar, den andre i juni. Etter et TV-innslag onsdag kveld, kom vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark fram til at også den tredje brorens vergemål skulle oppheves.

– Vergemålet blir opphevet i løpet av dagen. Vi jobber også med å få sendt ham dokumentene han har krav på, men som ikke ble sendt i sommer, sier direktør ved vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, Bernhard Caspari, til VG.

Caspari forteller at beslutningen ble tatt etter et innslag på NRK-nyhetene onsdag kveld.

– Saken har vært ganske omfattende, og vi har fått motstridende opplysninger. Vi har fått mer og mer informasjon. Det som gjorde at situasjonen stilte seg annerledes, var at jeg så innslaget på Dagsrevyen i går. Da synes jeg han fremsto som klar og tydelig på hva han ønsket. Da synes jeg, ut fra en totalvurdering, at det var naturlig å oppheve vergemålet når dette er noe han ikke ønsker, sier Caspari.

Han presiserer senere at TV-innslaget ikke var hovedgrunnen til at avdelingen endret mening.

– Makt over eget liv

– Det er ikke slik at folk skal bli fratatt myndigheten over sitt eget liv på denne måten. Det er derfor vi har en ny vergemålslov. Det er noen grunnleggende rettigheter som dreier seg om respekt for at hver enkelt skal få lov til å ha makt i sitt eget liv, sier statsministeren.

Hun understreker at det er spesialisthelsetjenesten som skal stille en eventuell diagnose om psykisk utviklingshemming, og det skal skje etter en grundig utredning.

Samtidig forsvarer Solberg ordningen som gir kommunene ekstra inntekter dersom de har mange med en slik diagnose.

– Når vi har mange små kommuner, må det avspeiles i inntektssystemet når det er tunge brukere med store rettigheter, sier hun, men påpeker at dette er et tillitsbasert system.

Solberg sier det ikke er noen indikasjoner på at det finnes flere lignende saker i Norge i dag.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mange reaksjoner

Historien om de tre brødrene som sto fram i VG lørdag, har fått mange til å reagere. Uvitende hadde de blitt registrert som psykisk utviklingshemmede i et register i Tolga kommune, noe som skal ha gitt kommunen økte inntekter over flere år.

Selv om den ene av brødrene ikke har diagnosen psykisk utviklingshemming, har Fylkesmannen likevel ment at han er psykisk utviklingshemmet når det gjelder alt som har med økonomi å gjøre. Fylkesmannen har også nektet å gi ham innsyn i sine egne saksdokumenter, selv om dette er noe han har rett på, noe Caspari nå beklager.

Kommunalminister Monica Mæland (H) har bedt Fylkesmannen i Hedmark om en redegjørelse av saken.

Ber rådmannen om svar

Kontrollutvalget i Tolga kommune har sendt et brev til rådmannen med flere spørsmål, melder NRK. Utvalget vil blant annet vite hvordan rutinene i kommunen var i 2013 da de omstridte diagnosene ble stilt og hvordan de er i dag.

– Det er en veldig kjedelig sak, spesielt for dem det gjelder og som føler seg overkjørt. Det er særdeles uheldig og beklagelig hvis de har fått feil diagnose. Da er det bare å si unnskyld, unnskyld, unnskyld, sier utvalgsleder Marit Gilleberg.

Hun sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet og er tidligere ordfører i Tolga. Nåværende ordfører Ragnhild Aashaug (Sp) har ikke villet unnskylde overfor brødrene før saken er gransket nærmere.

– Det er bedre å si unnskyld for mye enn for lite. Hvis det er gjort feil, er det veldig alvorlig for dem det gjelder, sier Gilleberg.