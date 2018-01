Søndag ettermiddag presenterte Høyre, Venstre og Frp en felles regjeringsplattform. Og onsdag vil den nye utvidede regjeringen være klar.

Det bekrefter en sentral kilde i ett av de tre partiene, som har kjennskap til fremdriften i prosessen.

Vedkommende fastslår også at Venstre får tre statsråder. Det er foreløpig usikkert om at medfører at Frp og Høyre avgir en hver i tillegg til at det opprettes en ny statsrådspost – eller om f.eks. Høyre må avgi én til.

De mest sannsynlige statsrådene fra Venstre er Trine Skei Grande – enten som statsråd i Kunnskapsdepartementet eller som kulturminister.

I tillegg til henne er nestleder Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn og Iselin Nybø blant de heteste navnene.

Det er ventet endringer også blant statsråder i de andre partiene. Mange kilder Aftenposten har snakket med, tror nå at Nikolai Astrup går inn i Regjeringen. Både i Høyres stortingsgruppe og i Oslo-partiet er det store forventninger til at et det endelig blir hans tur.

I denne saken går vi mer inn i hvem som sitter utrygt.