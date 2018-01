Fredag var det et ekstraordinært landsstyremøte i KrFU om håndteringen av Julia Sandstøs varsling om seksuell trakassering i partiet. Etter møtet valgte Sandstø å trekke seg.

Til NRK forteller hun at hun opplevde å ikke bli trodd på møtet og at partiets ledelse heller ikke ville gi henne den unnskyldningen hun mener hun har krav på.

– Jeg er blitt behandlet ekstremt dårlig. Derfor melder jeg meg ut av partiet i protest. Jeg kan ikke være medlem av et parti som ikke tar varslernes side. KrF er ikke lenger mitt parti, sier Sandstø til rikskanalen.

Hun sto først frem i Aftenposten: Julia Sandstø (20) ble trakassert i KrFU: – Det hjalp ikke å si fra

– Beklager

På ungdomspartiets nettside skriver KrFU-leder Martine Tønnessen følgende etter møtet:

– Jeg har opplevd dette som et åpent og ærlig møte om en vanskelig sak. Seksuell trakassering skal ikke skje i vår organisasjon, og vi beklager at Julia Sandstø har vært utsatt for dette. Vi vil fortsette å jobbe med å forbedre våre retningslinjer og andre tiltak for å hindre at dette skjer igjen.

Sandstø var frem til nå vara i ungdomspartiets sentralstyre og gruppeleder i Vestby kommune. Før det var hun fylkesleder for KrFU Akershus.

Før møtet fredag sa generalsekretær Otto Galtung til NTB at vedkommende som det ble varslet om, trakk seg fra alle sine verv i partiet i 2016. Til NRK sier Sandstø at mannen fortsatt har en stilling i KrF.