Over halvparten av reisende nordmenn tar høstferie i utlandet

Det kommer fram i en undersøkelse gjort av Opinion for reiselivsorganisasjonen Virke.

Undersøkelsen viser at 34 prosent av den norske befolkningen planlegger å ta høstferie, og av disse oppgir 54 prosent at turen går ut av landet.

Muligheter for sol og bading er den viktigste årsaken til at reisen legges utenlands og oppgis av 31 prosent av de reisende.

– Vi forskyver sommerfølelsen så langt inn i høsten som vi kan. Vi ser en tendens til at sommerferien strekker seg helt til høstferien, og at man sparer opp noen feriedager med solgaranti før vinteren setter inn, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reise Utland.

Samtidig velger også flere nordmenn å reise på ferie i eget land. Sammenlignet med 2017 oppgir over dobbelt så mange at de skal besøke norske severdigheter, museer og utstillinger i høstferien, med en økning fra 6 prosent i fjor til 14 prosent i år.

– Opplevelser, enten det er museer, utstillinger eller attraksjoner, øker i popularitet, og tilbudet har etter hvert blitt så godt og bredt at det finnes noe for alle. Spesielt høstferien er tiden da mange velger å bruke noen dager på en kombinasjon av aktiviteter og kulturelt påfyll, forklarer Line Endresen Nordmann, bransjedirektør for Virke Reise Norge.