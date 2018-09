For fem år siden fikk Lise Amundsen (56) beskjeden i et brev: Hun hadde livmorhalskreft. Fortsatt kan hun huske lyden av postkassen som klappet igjen etter postbudet. Hun var hjemme og jobbet den dagen brevet kom. Hun hadde sett gynekologens blikk. Noe sa henne at det kom dårlige nyheter.

– Få dager før hadde jeg gått 7-fjellsturen. Jeg var i god form. Jeg hadde ikke fått noen signaler på at det var noe galt. Det viser hvor viktig det er å sjekke seg, sier Amundsen til Bergens Tidende.