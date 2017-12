Venter storm langs kysten, meteorologen ber folk tjore fast båter og trampoliner

På Frognerseteren over Oslo var det surt, vått og dårlig sikt, men likevel både langrennsløpere på klister og slalåm-entusiaster som ville prøve lykken. Regn, snø og vind preger Sør-Norge 2. juledag.

Det meldes om en rekke utforkjøringer på veien på Østlandet. Ved 13-tiden kjørte en bil av veien og endte på taket på E6 ved Minnesund.

På fjellovergangene i Sør-Norge er det kolonnekjøring flere steder og det er sendt ut obs-varsel for kysten i Sør-Norge.

Vegtrafikksentralen oppfordrer bilister om å vente med å legge ut på kjøretur over fjellet mellom øst og vest i dag dersom de kan vente en dag.

– Hvis du tenker på hjemfart over fjellet og har valget mellom i dag og i morgen, er det bedre i morgen. På formiddagen onsdag blir det en lettere værtype, sier trafikkoperatør Ronny Sleire ved Vegtrafikksentralen Vest.

Han sier at været er spesielt dårlig over Haukelifjell, der det kan bli sterk storm mot kvelden. Her kan du se hvilke strekninger som er utsatt.

Snø ble regn

Det snødde i Oslo natt til tirdag, men på formiddagen har hovedstaden vært preget av regn.

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Nord for Gardermoen samt i høyden på indre strøk i Telemark og Agder kommer nedbøren stort sett som snø, ifølge vakthavende meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt. Langs kysten er det sendt ut varsel om kuling og storm i tillegg til mye regn. Uværet har blant annet gjort at to Superspeed-overfarter mellom Kristiansand og Hirtshals måtte kanselleres.

– Vi har sendt ut obs-varsel for hele kysten, fra Agder til Østfold. Det er ventet storm på kysten og vind fra sørvest. Folk må tjore fast trampoliner og båter, sier Wiberg.

I varselet på yr.no ber meterologen folk om å være forsiktig når de ferdes utendørs når det blåser som verst.

«Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap», heter det.

Meteorologisk institutt

På Agder vil uværet er det ventet at uværet vil vare til 16–17-tiden. I Telemark og Østfold er det ventet å starte i 14–15-tiden. Det vil også komme mye nedbør både i Agder-fylkene og Rogaland.

Ifølge Meterologisk institutt er det også ventet sterk vind på Vestlandet sør for Stadt.

Vegtrafikksentralen sier at de har brøytemannskaper for å få brøytet alle veier hvor snøen har lavet ned i løpet av natten. De er også i beredskap for mer snø og regn utover dagen.

Rolf Storbråten, Skiforeningen

Håp om skiføre

Det har vært varslet store mengder nedbør og mye av det kan komme som snø. Ifølge Skiforeningen er det tung, fin snø over 400 meter i Nordmarka og de så en god del folk ute i løypene. Løypesjef Hege Sheriff sier at de er ute og preparer løyper og at de satser på fine forhold i morgen.

– Det er overrraskende mange folk på ski, sier Sheriff.

Også statsmeteorolog Siri Wiberg gir håp for morgendagen.

– Vi får en ny mulighet på torsdag. Da blir det kaldere og det kommer med nedbør, sier Wiberg.

Webkamera/Statens vegvesen

Webkamera/Statens vegvesen

Været blir verre på fjellet

Uvær over fjellet gjør at det er kolonnekjøring flere steder:

Det er kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 13 over Vikafjellet og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet på grunn av uvær tirsdag morgen.

Det er uklart når veiene åpner for normal trafikk.

Det kan også bli kolonnekjøring på kort varsel på europavei 134 over Haukelifjell, også på grunn av uvær, melder Vegtrafikksentralen.

– Det er snøbyger på alle fjelloverganger og tildels kraftige byger. Det skal bli verre, og spesielt utover natten. Det er litt variabelt, men verst varsel er det i forhold til Haukelifjell. Der skal det oppi sterk storm, sier trafikkoperatør Ronny Sleire.

Han anbefaler de som har tenkt seg over fjellet fra øst til vest eller vest til øst om å vurdere å vente til i morgen.

– Kolonnekjøring er en slitsom opplevelse, sier han.

Må en kjøre i dag, har E16 over Filefjell de beste utsiktene. På Haukelifjell, derimot, er det fare for kolonnekjøring på kort varsel og strekningen kan bli stengt.

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland åpnet for kolonnekjøring klokken 10 tirsdag morgen.

Avinor opplyser at vestre rullebane på Gardermoen måtte stenges tirsdag morgen på grunn av underkjølt regn.

– Vi har ikke mye trafikk i dag. Dette vil påvirke kapasiteten, men vi håndterer det greit. Hittil i dag har vi hatt 88 prosent punktlighet, som kan måle seg med tallene på en varm og trygg sommerdag. Men hvis vi blir rammet av underkjølt regn hele dagen, vil det påvirke oss, sier pressetalsmann Lasse Vangstein til VG.