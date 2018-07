– Mannskapene er utslitte, og vi har tatt grep for å kunne håndtere videre hendelser. Men vi har brutt alt som er av arbeidsmiljølover, og budsjettene er røde hele veien. Det går blant annet på antall arbeidstimer. Dette er en ekstrem situasjon, sier Torgalsbøen til NRK.

De mange og store skogbrannene den siste tiden har tæret hardt både på menneskelige og økonomiske ressurser. Den store brannen som startet i Aremark mandag og som raskt spredte seg til et område på 10.000 kvadratmeter, blusset opp i et område hvor mannskapene hadde jobbet siden forrige mandag. Tirsdag morgen drev de fortsatt med etterslokking.

– Vi har holdt på en uke og er helt kjørt. Vi trodde at vi endelig hadde fått hodet over vannet da vi fikk inn en ny brannmelding mandag, sier brannsjefen.

Fungerende regiondirektør Tommy Pedersen i Arbeidstilsynet sier at arbeidsmiljøloven har unntak når det gjelder uforutsette begivenheter, som naturkatastrofer eller alvorlige naturhendelser, men understreker at det forutsetter at arbeidsgiver sørger for at arbeidet gjennomføres på en forsvarlig måte.

– En arbeidstager har rett til avbryte farlig arbeid. Det bør man gjøre hvis man er usikker på egen sikkerhet, sier han.