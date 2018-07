Statsborgerprøven får kritikk både fra professor, innvandringsorganisasjon og innvandrere selv

3 av 10 stryker på prøven, som får kritikk for å ikke bidra til integrering, og for å favorisere personer fra land som er like Norge. Francis Augusto Medeiros-Logeay fra Brasil besto selv prøven. Han mener det var bortkastet tid og penger.