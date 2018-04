I strålende sol og sommerlig temperatur fremførte koristene blant annet Slavekoret fra operaen «Nabucco», og bursdagssangen «Hurra for deg» under det storslåtte rekordforsøket.

Øvre del av operataket – der koristene sto – var fylt til randen, mens nedre del og gatene rundt var stappfulle av skuelystne med norske flagg.

Formelt ser det ut til at 3026 mennesker deltok i selve verdensrekordforsøket, på det som uansett ble et strålende tiårsjubileum for operaen og en grandios 60-årsfeiring for Den Norske Opera & Ballett

– Nå skal vi sende inn formell søknad til Guinness rekordbok, så får vi se om det blir rekord, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Kenneth Fredstie i Den Norske Opera & Ballett til NTB.

Audun Braastad / NTB scanpix

Kan bli marginalt

Ettersom Guinness foreløpig ikke har registrert noen rekord for operakor, vil det fortsatt ta noe tid før det blir klart om det ble ny verdensrekord. Trolig kan det bli marginalt, ifølge Fredstie.

– At det blir norgesrekord med solid margin kan vi nok slå fast. Når det gjelder verdensrekorden må Guinness verifisere om det har vært andre kor som har vært større. Vi vet det er et kor i Italia i Verona som ligger i det samme leiet, visstnok under 3000, men det vet vi ikke ennå, sier Fredstie.

Fredstie, som beskrives som «primus motor» for arrangementet, beskriver det uansett som en braksuksess.

– Vi er kjempestolte av at så mange kommer og synger opera, og kunne ikke vært mer heldige med været. Vi ville toppe det ikoniske øyeblikket da 500 sang Slavekoret da operaen ble åpnet for ti år siden, og det greide vi til gagns, sier Fredstie.

Vil vise bredden

Den storslåtte feiringen startet imidlertid ikke lørdag, og er heller ikke over ennå.

Torsdag var det jubileumsforestilling der kongen og resten av salen fikk oppleve Nasjonalballetten fremføre verk av Kylián, Forsythe og Øyen. Senere lørdag blir operaen fylt med folk som aldri har vært på opera før, og på hovedscenen får de oppleve verdens mest spilte opera, «La Traviata».

– Målet med arrangementet er å vise bredden i sang, dans og musikk, og til forestillingen vet vi at det kommer folk helt fra lengst nord i Finnmark og helt ned til Lindesnes, sier Fredstie.