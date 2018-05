Luftambulansekrisen: Piloter tilbudt 40.000 kroner for null sykefravær

I forslaget til lønnsbonus sto det, ifølge VG : «Det ytes et produktivitetstillegg til flygere-schedule duty som har under 0 % fravær fra arbeid gjennom et helt kalenderår på kr 40.000.»

– Dette er en uakseptabel ordning, som gjør at man som pilot og ansatt kan oppleve press på å jobbe når man i stedet burde vært i sengen. Ut ifra flysikkerhetsvurderinger er det skremmende dersom et flyselskap vil ha slike ordninger, sier generalsekretær Katinka Riksfjord Sporsem i Norsk Flygerforbund til avisen.

– Dette kommer også klart fram i Luftfartsloven, som sier at ethvert besetningsmedlem er pliktig å avstå fra tjeneste om bord hvis man er syk.

Sporsem påpeker at Babcock endte med å trekke forslaget i forhandlingene. Det bekrefter selskapets direktør Marius Hansen.

– Det var aldri meningen at dette forslaget skulle inn i forhandlingene, og det ble trukket umiddelbart.

Hansen sier denne bonusordningen ikke er en del av selskapets policy i Sverige og England, hvor de har ambulansetjeneste.

Babcock vant kontrakten om å fly ambulansefly for Luftambulansetjenesten i Norge fra 1. juli 2019. Det har allerede skapt problemer fordi Babcock har brutt forhandlingene med Norsk Flygerforbund om å overta piloter og personell fra Lufttransport FW.