Foran en fullsatt domkirke fremførte Catharina Stoltenberg sangen «All My Trials» av Joan Baez. Også artisten Åse Kleveland, tidligere kulturminister for Arbeiderpartiet, sang under bisettelsen av Thorvald Stoltenberg.

Den tidligere forsvars- og utenriksminister døde 13. juli, 87 år gammel. Sønnen Jens Stoltenberg holdt tale sammen med sin søster, Camilla Stoltenberg, under bisettelsen: