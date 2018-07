Både Hennig-Olsen og Diplom-Is forteller om en knallsesong, hvor de har knust alle salgsrekorder fra mai til juni. Bare hos Diplom-Is produserer de rundt én million is hver dag.

– Mai og juni har vært tidenes beste for Diplom-Is. Samlet har vi hatt en vekst på 26 prosent sammenlignet med fjorårets sommermåneder. Vi forventer nå å selge 300 millioner isporsjoner i løpet av året, sier Rita Kristin Broch, administrerende direktør i Diplom-Is.

Audun Braastad / NTB scanpix

Døgnproduksjon

For å fylle isdiskene rundt om i landet, har isprodusentene være nødt til å sette inn ekstra tiltak.

Både Hennig-Olsen og Diplom-Is har startet med en 24 timers produksjon av iskrem.

– For å prøve å få ut nok is, har vi nå gått inn i en periode hvor vi produserer is hele døgnet, hver dag, inkludert helga, sier John Kjellesvik, salgsdirektør i Hennig-Olsen.

I tillegg til døgnkontinuerlig produksjon, har Diplom-Is hatt utkjøring av is til butikkene på to skift i sommer, slik at de kjører ut av lageret to ganger om dagen til hele landet

Audun Braastad / NTB scanpix

Starter forberedelsene på vinteren

Begge isprodusentene sier de allerede i løpet av vinteren gjør seg klare for å møte sommerens isbehov, men den unormale sommeren gjort at lagrene til både Hennig-Olsen og Diplom-Is har blitt redusert raskere enn normalt.

– I fjor hadde vi det meste på lager, og produserte jevnt med det som gikk ut av butikken. Med denne uvanlige sommeren har salget vært større enn produksjonen, forteller Kjellesvik i Hennig-Olsen.

– Det er umulig å ta forbehold om en slik sommer hvor salget har eksplodert. Det gjør naturligvis at varelageret tidvis på noen enkelte varer har vært mindre enn på en vanlig sommer, sier Broch i Diplom-Is.