Var for frisk for tvangsinnleggelse – drepte tilfeldig mann i psykose

Helt tilfeldig ble Thoralf Eriksen (59) brutalt slått ned og mishandlet så mye at han døde av skadene i et ferjeskur på øya Nakholmen utenfor Oslo i fjor. 28-åringen ble observert da han rotet rundt i flere båter, og han skal ha forsøkt å bryte seg inn i en ubebodd hytte da offeret skal ha tatt kontakt med ham.

Dagbladet har skrevet at venner av den litauiske 28-åringen i dagene før drapet forsøkte å få ham tvangsinnlagt, men på legevakten i Asker og Bærum ble de avvist. Etter drapet ble han med en gang lagt inn på psykiatrisk sykehus, hvor han fremdeles befinner seg.

– Dette drapet skjedde fordi min klient var syk. Han husker hva som skjedde, og vil forklare seg om det i retten, sier advokat Frode Sulland, som forsvarer 28-åringen.

Tiltalen mot 28-åringen beskriver en rystende hendelse. Den 13. september i fjor slo han helt uten grunn den eldre mannen flere ganger med knyttnevene og sparket ham da han falt. Til slutt slo han den vergeløse mannen på bakken flere ganger i hodet med en søppeldunk av metall og en spade. Med flere alvorlige skader i hodet og resten av overkroppen døde Eriksen etter kort tid, går det fram av tiltalen.

Enighet om psykose

Påtalemyndigheten ber om tvungen psykiatrisk behandling av 28-åringen når rettssaken etter drapet starter i Oslo tingrett mandag. To sakkyndige har undersøkt mannen og har konkludert med at han var psykotisk da drapet skjedde.

Aktor i saken er statsadvokat Alvar Randa. Bistandsadvokat for den dreptes etterlatte er advokat Gunhild Bergan.

– Det er ingen strid mellom partene om at han var utilregnelig da dette skjedde. Det vil derimot bli belyst under saken at han kort tid før dette skjedde, ble forsøkt tvangsinnlagt, sier Sulland og viser til kritikken som er kommet mot helsevesenet i etterkant.

– Det at han ikke fikk den helsehjelpen han hadde behov for, vil til en viss grad bli belyst i retten. Det er en del av helheten i saken, sier advokaten videre.

Lovendring

Drapet skjedde kort tid etter at endringene i loven om psykisk helsevern ble innført 1. september i fjor. Med den nye loven er det ikke lenger lov å tvangsinnlegge noen så lenge de har det lovteksten kaller «samtykkekompetanse».

Unntaket er om pasienten er til fare for eget eller andres liv, hvilket legevakten vurderte den drapstiltalte mannen til ikke å være, skriver Dagbladet, som har fått innsyn i tilsynssaken mot Legevakten i Asker og Bærum.