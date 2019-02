Mistenkelig dødsfall i Harstad

Det melder Troms politidistrikt på Twitter like før 09.30, torsdag morgen. Klokken 07.00 fikk politiet melding om funn av en død person i veikanten i nærheten av et boligfelt i Bergseng, Harstad.

Avdøde ble funnet av person som var ute og luftet hunden. Saken etterforskes nå som mistenkelig.

Politiadvokat i Harstad, Børge Bertelsen, forteller at det nå jobbes med identifisering av offeret, men at de foreløpig ikke vet sikkert hvem vedkommende er.

– Offeret er en kvinne i 50 årene, sier han til Aftenposten.

Bertelsen forteller at politiet ennå ikke har funnet en dødsårsak, men at de ikke utelukker at noe kriminelt kan ha skjedd.

– Vi undersøker saken som mistenkelig, men det er ennå ikke klare tegn på at noe kriminelt har skjedd. Vi tar allikevel forbehold for at det kan være en mulighet, forteller han.

Politiet har sikret åstedet, og har krimteknikere på stedet. Det foretas også rundspørring i området.