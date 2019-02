Begge de siktede fengsles etter knivstikking i Oslo

Den 17 år gamle gutten ble onsdag varetektsfengslet i én uke med brev- og besøkskontroll, etter at politiet i utgangspunktet ba om to ukers varetektsfengsling i onsdagens fengslingsmøte i Oslo tingrett.

19-åringen vil bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag. Han satt onsdag kveld i avhør. Ifølge VG sier forsvarer Tor Even Gjendem at 19-åringen samtykker til varetekt, men ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

Begge er siktet for drapsforsøk på en 18-åring som ble knivstukket på Grønland tirsdag kveld.

– Kjenner hverandre

– Vi arbeider fremdeles med å få kartlagt hendelsesforløpet, og det gjenstår flere vitneavhør. 17-åringen har ikke ønsket å avgi forklaring, sier politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt til NTB.

Ifølge politiet kjente alle de tre hverandre fra før, men politiet ønsker ikke å si noe om hva slags relasjon det er snakk om.

Utenfor livsfare

Politiet i Oslo fikk like etter klokken 19 tirsdag melding om at en person var blitt knivstukket i Motzfeldts gate på Grønland. Den fornærmede ble raskt tatt hånd om og kjørt til sykehus med alvorlige skader. Politiet fikk raskt kontroll på de to siktede, som ble pågrepet og kjørt i arresten.

Ifølge politiet er 18-åringen utenfor livsfare.

– Det går bedre med ham nå, og vi har snakket med ham. Vi har ikke gått gjennom hendelsesforløpet, men vi vil forsøke å gjennomføre et avhør så snart det lar seg gjøre, sier Myrold.