Retten i Italia vil ikke la Krekar forklare seg på video

– Ingen åpning for video, opplyser Krekars italienske advokat Enrica Franzini til ABC Nyheter.

Etter det ABC Nyheter forstår, skyldes det delvis tekniske begrensninger på italiensk side. Retten ble satt som planlagt mandag morgen – uten mulla Krekar, eller Najumuddin Faraj Ahmad, som er hans egentlige navn, til stede.

Krekars norske advokat Brynjar Meling har bedt om flere garantier fra norske myndigheter før Krekar tar sjansen på å forlate landet for å delta i rettssaken, blant annet en garanti om at han får lov å vende tilbake til Norge. Det har ikke Krekar fått. Han har derfor bedt om å få forklare seg for retten uten selv å være til stede.

– Hans italienske advokat er instruert av oss om at hun innstendig skal be om at det gjennomføres et avhør av ham via videolink, enten i Oslo tingrett, hos Politiets sikkerhetstjeneste eller på Skype. Hvis de ikke godtar det, så skal hun begjære saken utsatt, sa Meling til NTB søndag.

Det er foreløpig uklart om Franzini har framsatt en begjæring om utsettelse, og hvordan retten eventuelt stiller seg til den.