Klokken 21.05 mandag opplyser Vegtrafikksentralen Vest at riksvei 13 over Vikafjellet er stengt.

Fra før av er riksvei 7 over Hardangervidda stengt for alle kjøretøy, etter at det var kolonnkjøring for kjøretøy over 7,5 tonn. Også riksvei 13 over Gaularfjell er stengt mellom langestølen og Mel. Ny vurdering finner sted tirsdag klokken 13.

I tillegg er fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland i Buskerud stengt.

Flere steder i landet er det glatte veier og mye nedbør. Politiet ber bilister være varsomme.

– Politiet får inn mange meldinger fra hele vårt langstrakte fylke om at det er såpeglatte veier mange steder. Politiet ber om at dere kjører meget forsiktig, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter.