– Den som sprer disse bildene, hjelper terroristene, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

En video som skal knytte seg til drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) i Atlasfjellene i Marokko er også flere ganger lagt inn på kommentarfeltet til statsministerens offentlige Facebook-side.

– Gang på gang har vi måttet gå inn og fjerne den, sier Solberg.

Hun er sterkt bekymret over merbelastningen dette kan være for familie og venner av de to som ble drept.

– Selv om vi territorielt har bekjempet IS i det aller meste av Syria og andre steder, er vi langt fra ferdig med utfordringen som knytter seg til ekstreme miljøer. Det må vi bekjempe på mange plan. Én ting er disse bestialske handlingene i seg selv, en annen ting er frykten og ustabiliteten som terroristene ønsker å spre, blant annet ved å sende ut videoer av denne typen.

– Vet vi nå med sikkerhet at mordene var terror-motivert?

– Det er ikke hundre prosent bekreftet, men mye tyder på at det er gjort av folk som sympatiserer med terrororganisasjonen IS. Min innstendige oppfordring er å la være å bidra til ekstremistenes arbeid ved å spre slikt videre, sier hun.

Fakta: Drapene i Marokko Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et populært turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember. De hadde kuttskader på halsen. Imlil ligger 70 kilometer sør for Marrakech og er ofte brukt som utgangspunkt for turer til fjellet Toubkal, som med sine 4.167 meter er det høyeste i Nord-Afrika. Kvinnene var på en måneds lang privat reise og var erfarne friluftslivsfolk. Begge studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark. Kilde: NTB

Videoen trolig ekte

Videoen som er delt i stor skala i sosiale medier viser tilsynelatende en kvinne som blir drept. Kripos har sagt at det ikke er noe konkret som tyder på at videoen ikke er ekte.

Det danske sikkerhetspolitiet PET kom fredag med en lignende formulering i en pressemelding: «de tekniske analysene er på det nåværende tidspunkt ikke avsluttet, men det er ikke noe som tyder på at videoene ikke skulle være ekte», skrev PET.

Den andre videoen det vises til, er en video av fire menn, angivelig de fire som senere er pågrepet, som sitter foran det som ser ut som et hjemmelaget IS-flagg og erklærer troskap til IS.