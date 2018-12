Regjeringen vil la 16-åringer kjøre raskere ATV-er

Ifølge TV 2 åpner regjeringen for å la 16-åringer kjøre firhjulinger som kan gå opp mot 90 kilometer i timen, og har bedt Vegdirektoratet om å lage et lovforslag. I dag er maksimal hastighet på 40 kilometer timen for 16-åringer med ATV.

– I førerkortet har vi et felt som heter B1 som det er mulig å bruke. Det brukes i andre land, og vi ønsker at Norge skal innføre den standarden, som tross alt er en EU-standard, sier veipolitisk talsmann for Fremskrittspartiet Tor André Johnsen til TV 2. Regjeringen ønsker også større ATV.

Trygg Trafikk er ikke begeistret for forslaget, og frykter en slik lovendring vil kunne føre til flere alvorlige ulykker.

– At du skal være 16 år å kjøre opp mot 90 kilometer i timen, der det eneste sikkerhetsutstyret er hjelm, som er påbudt på en ATV, nei, det støtter vi ikke fordi vi er redd for ulykkessituasjoner, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Hedmark Marianne Mittet Solbraa.

Siden 2008 har Vegdirektoratet registrert 19 dødsulykker på offentlig vei i forbindelse med ATV-kjøring. Tall fra Vegvesents ulykkesregister (STRAKS) viser at minst 230 personer har blitt skadd i ATV-ulykker i Norge fra 2014 til 2017. 45 av dem som har blitt skadd, har blitt hardt skadd.