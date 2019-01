Han ble stoppet på riksvei 2 i Hedmark tirsdag og får et kostbart oppgjør med myndighetene.

Tre av de 16 sommerdekkene var nesten blankslitte og transporten var dessuten for bred, opplyser Statens vegvesen i en Twitter-melding.

For at helheten skal bli riktig, så må vi fortelle at spesialtransporten hadde seks vinterdekk også, men kontrollørene var likevel ikke imponert.

På lasteplanet hadde spesialtransporten en gravemaskin som veier mange tonn. Så tung var den at kontrollørene fra Veivesenet konkluderte med at det var overlast også, i tillegg til de andre regelbruddene.

Statens Vegvesen

Spesialtransporten fra Sverige ble avslørt da Veivesenet hadde kontroll ved Magnormoen kontrollstasjon like ved grensen til Sverige, men førerne av vogntoget og følgebilen ignorerte påbudsskiltene om kontrollen og kjørte bare rett forbi.

– De holdt ikke høy fart og vi nådde dem igjen ved Matran. Det viste seg at de ikke hadde den nødvendige dispensasjonen i orden. Føreren av spesialtransporten fikk et gebyr på 12.000 kroner for de 16 sommerdekkene og 2.500 kroner for de tre dekkene med liten mønsterdybde, forteller Geir Thomas Finstad, fagleder for Statens vegvesens utekontroll i Hedmark.

Transportfirmaet får i tillegg et overlastgebyr på 11.000 kroner og både sjåføren av spesialtransporten og ledsagerbilen får trolig en bot fra politiet for ikke å ha kjørt inn til kontrollstasjonen.