Vest politidistrikt meldte at alle åtte ble fraktet til sykehus i Førde, men Helse Førde AMK skriver at syv ble kjørt til legevakt og at kun én blir kjørt til Førde Sentralsjukehus.

Ifølge politiet er skadeomfanget ukjent, men alle kom seg ut av bilene på egen hånd.

–Det er ikke meldt om alvorlig personskade, men det er store trafikale problemer på stedet og bilberger er på vei, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt til NRK.