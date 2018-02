Overgrepsdømt eks-politimann tatt med nye overgrepsbilder. Aktor vil forlenge forvaring.

Saken mot den tidligere politimannen Johan Martin Vie (51) i Odda skulle vært oppe i Gjøvik tingrett i desember, men ble flyttet til 13. februar etter at de nye bevisene i saken dukket opp. Det er satt av tre dager til saken.

Få dager etter at han ble løslatt etter å ha sittet minstetiden av forvaringsdommen på ti år, lastet den tidligere politimannen på nytt opp overgrepsbilder på nettet. Med dette brøt han de strenge vilkårene for å bli løslatt etter å ha sittet seks år på forvaring.

Nå vil statsadvokat Benedicte Hordnes at 51-åringen sitter fem nye år i forvaring før en ny løslatelse kan vurderes.

– Nå er saken mye mer alvorlig og mye sikrere. Bare det at han hadde en PC og hadde lastet opp bilder, var brudd på vilkåret for løslatelse, sier statsadvokat Benedicte Hordnes til NTB.

Fant ikke PC

I 2010 ble den tidligere politimannen Johan Martin Vie i to straffeinstanser dømt for seksuelle overgrep mot i alt 18 gutter i Norge, Romania og Brasil, og for produksjon og distribusjon av overgrepsbilder av barn. Han måtte også betale erstatning til ofrene på totalt 770.000 kroner.

Kun kort tid etter løslatelsen i september 2016 ble Kripos varslet fra USA om at Vie hadde lastet overgrepsbilder av barn opp på internett. Tross grundig etterforskning og inngående ransaking av gården på Toten hvor han bodde, fant ikke politiet noen PC, bare en mobiltelefon og ett nettbrett han hadde oppgitt å ha. Til slutt bestemte statsadvokaten i Hordaland å reise sak uten datamaskinen de visste Vie måtte ha brukt, men som ikke var registrert hos Kriminalomsorgen, slik den skulle ha vært.

– I november i fjor kom noen til politiet og leverte maskinen. Det var ikke tvil om at det var hans PC. Da valgte vi å utsette rettssaken om gjeninnsettelse på forvaring for å lete etter flere og nye bevis, sier statsadvokat Benedicte Hordnes til NTB.

Per Byhring

2000 videoer og bilder

Statsadvokaten opplyste til Bergens Tidende at etterforskerne fant over 2000 videoer og overgrepsbilder i datamaskinen da den ble funnet.

– Dette viser veldig tydelig hvilken legning han har. Han greier ikke å la være. Han har vist at han er farlig for samfunnet, sier Hordnes.

I den nye tiltalen som Vie må svare for tirsdag, står det at han jevnlig har lastet bilder og videoer som viser seksuelle overgrep mot barn og har deltatt i chatter som også omhandler overgrep mot barn. Noe av materialet omtales som «skildringer av mishandling og tortur av barn».

Mannens forsvarer, advokat Ann Turid Bugge, har ikke kommentert den nye tiltalen eller den kommende straffesaken.