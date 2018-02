I fjor gikk Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon til søksmål mot staten. De mener utdeling av oljelisenser i Barentshavet strider mot Grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen.

Tingretten ga ikke medhold, og idømte de tre organisasjonene Olje- og energidepartementets saksomkostninger på 580.000 kroner.

Nå vil miljøorganisasjonene anke dommen fra tingretten, og de ønsker å anke rett til høyesterett.

De vil blant annet anke på spørsmålet om det å gi ut lisensene er nok til å bryte Grunnloven. Tingretten slo fast at det ikke er det, fordi oljen og gassen blir brent i utlandet.

Miljøorganisasjonene mener også at tingretten i dommen tar for lett på den lokale miljørisikoen ved oljeboring i Barentshavet.

– De har viet lite plass til det i dommen, selv om de miljøfaglige rådene tilsier at det er risikabelt å bore, sier Gaute Eiterjord, leder i Natur og ungdom.

Fakta: Fakta om klimarettssaken * Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte 18. oktober 2016 staten for oljeboring i Barentshavet. Besteforeldrenes klimaaksjon ble med som juridisk partshjelp i juli i år. * Rettssaken gikk i Oslo tingrett fra 14. til 22. november 2017. * Staten ble representert av regjeringsadvokaten. * Det er første gang Grunnlovens paragraf 112 prøves for retten. Miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner. * Organisasjonene mener at 23. konsesjonsrunde i 2016, der det ble åpnet for oljeleting i Barentshavet, bryter med paragrafen og i tillegg er i strid med Parisavtalen. * Oslo tingrett avviste organisasjonenes krav om at vedtaket må kjennes ugyldig og slår også fast at staten har iverksatt tiltak slik loven krever. * Miljøorganisasjonene varslet mandag at de anker dommen. (Kilder: NTB, Greenpeace Norge)

Dette er «miljøparagrafen»

Den såkalte miljøparagrafen slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares» og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten.

I tillegg står det at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

– Tingretten anerkjenner at grunnloven gir miljørettigheter, men mener ansvaret for de rettighetene stanser ved svenskegrensen når olje blir eksportert. Det er et absurd prinsipp, som fungerer på klassiske naturvernsaker, men som er veldig lite egnet til å gi rettighetsbeskyttelse mot globale miljøproblemer, sier Truls Gulowsen, leder for Greenpeace Norge.

Skjermdump Oljedirektoratet

Derfor vil de anke rett til høyesterett

Miljøorganisasjonene viser til juridiske råd de har fått, som ifølge dem tilsier at det vil være mulig å hoppe over lagmannsretten. De frykter en berammingstid på opptil to år.

– Det er et prinsipielt spørsmål. Vi mener det haster, derfor er det viktig å få avklart dette raskt. Oljeselskapene vil fortsette å lete etter olje. Hvis de finner noe, vil det være bortkastet hvis lisensene som er tildelt bryter med grunnloven, sier Eiterjord i Natur og ungdom.

Håper å slippe saksomkostninger

Miljøorganisasjonene håper også å slippe å betale Olje- og energidepartementets saksomkostninger på 580.000 kroner.

– Det er ingen tvil om at saken er prinsipiell. Vi vant på et viktig prinsipp om at Grunnlovens paragraf 112 er en rettighetsbestemmelse. Etter normal praksis skulle vi fått delte saksomkostninger, men fordi det ikke var en prinsippavgjørelse i tingretten fikk vi ikke det, sier Gulowsen i Greenpeace.

– Men vi tar en stor økonomisk risiko med dette. Vi kan bli idømt saksomkostninger, og vil uansett ha kostnader for internt arbeid og bruk av eksterne advokater. Det er en stor satsing for oss å gå videre.