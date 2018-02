Både politi- og redningsmannskap var raskt på plass. Passasjerene ble bedt om å forlate stasjonsområdet og østgående plattform ble avsperret.

Innsatsleder i Oslo brann- og redningsetat, brigadesjef Trond Hansen, forteller til Aftenposten at det utviklet seg røyk inne i et flytog.

– Personalet på flytoget hadde evakuerte passasjerene, og gjorde toget strømløst slik at en mulig brann ikke skulle kunne utvikle seg, sier Hansen. Brannfolkene gikk grundig gjennom toget for å forsikre seg om at det ikke hadde utviklet seg brann.

Flytoget ble stående, mens lokaltog-trafikken etter en stund ble avviklet på ett spor. De første NSB-togene til Mysen og Eidsvoll hadde avgang 50 minutter forsinket etter at trafikken ble gjenopptatt.

Det oppstod forsinkelser og flere flytog ble innstilt. Flere passasjerer måtte ta seg til Gardermoen med taxi for at de ikke skulle komme for sent til sine flyavganger.

– På grunn av skader i en transformator og røyk som oppstod ble passasjerene evakuert. Toget kunne ikke kjøres videre, og vi venter på at det skal bli dratt inn til Flytogets vedlikeholdsbase i Lodalen. Vi ber passasjerer følge med på Flytogets hjemmeside og på app. Vi har også avviklet trafikken med taxi fra flere stasjoner, sier trafikksjef Ronny Lindeskog i Flytoget.

Togtrafikken gikk ved 22-tiden igjen som normalt.

Monica Strømdahl