Bertheussen og justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) bolig ble ransaket etter at Oslo tingrett vurderte bevisene mot kvinnen og fastslo at det var skjellig grunn til mistanke. De samme bevisene ble også vurdert av PST, som besluttet å sikte 54-åringen for å ha diktet opp en straffbar handling i forbindelse med en brann i parets bil natt til 10. mars, skriver Dagbladet.

Avisen får av kilder bekreftet at det er snakk om tre bevis. Det ene beviset skal være at inngangsdøren til parets bolig flere ganger skal ha vært i bevegelse. Sikkerhetsfirmaet Stanley har på vegne av politiet montert bevegelsessensorer i døren.

Det andre beviset er ifølge avisen at overvåkingskamera plassert både på, ved og utenfor parets eiendom, viser ingen ting i det aktuelle tidsrommet. Dette mener PST utelukker en annen gjerningsperson.

Et av overvåkingskameraene som Stanley har montert på eiendommen, har vært ute av funksjon. Hvorfor det ikke virket, er ukjent, noe som undersøkes av eksperter. Dette skal være det tredje beviset.

Bertheussen, som ble siktet torsdag, nekter straffskyld. Hennes advokat John Christian Elden sa til NTB lørdag at han mener siktelsen mot Waras samboer er bygget på indisier og at hennes forklaring har svekket mistanken mot henne.