Aktor konfronterte drapstiltalt kvinne i Kristiansand

43-åringen er tiltalt for å ha drept faren sin i 2002 og sin tidligere samboer i 2014, samt for å ha forgiftet en ekskjæreste. Hun forklarte seg med rolig og tydelig stemme i retten. I utgangspunktet er det en fri forklaring, det vi si uten at rettens aktører stiller spørsmål.

Aktor, statsadvokat Leif Aleksandersen, ville imidlertid vite hva hun mente med utsagn hun har kommet med i samtaler og i sosiale medier.

Hun innrømmet at noe var diktet opp, og at hun ved flere anledninger hadde vært ruset, hovedsakelig på angstdempende eller sovetabletter.

Tiltalte brukte betegnelser som dumt, fjas, frustrert og fortvilet ved flere anledninger, for eksempel da hun ble spurt om hun hadde gitt uttrykk for at hun ville kjøre ned navngitte personer i barnevernet.

– Jeg følte meg urettferdig behandlet og surra igjen, sa hun, uten å svare konkret på aktors spørsmål.

Aktiv dommer

Etter ganske kort tid i sin forklaring ba hun lagdommer Erik Holth om hjelp til å komme videre. Hun fortalte om oppveksten i Kristiansand, om bading, båtturer, ungdomskor og en alkoholisert far.

Dommeren ville vite om drapet på faren i 2002, og tiltalte forklarte seg om dagen før og etter at faren ble funnet død i boblebadet i sin bolig. Retten fikk ikke høre noe om dødsfallet, annet enn at datteren fikk vite at faren var død.

Etter en snau halvtime ba 43-åringen om en pause og startet opp igjen etter 10–15 minutter.

Mot slutten av dagen ga Holth klart uttrykk for at det var vanskelig for retten å finne sidene aktor stadig henviste til i sin utspørring.

– Det er over seks tusen sider å bla igjennom nå, svarte Aleksandersen.

Ikke tillit

Da tiltalte ble spurt om hvorfor hun ikke har forklart seg før nå, sa hun at hun ikke hadde tillit til politiet.

Leif Aleksandersen ville vite om det også gjaldt de sakkyndige. De konkluderte med at hun har psykopatiske trekk og personlighetsforstyrrelse, men her fikk ikke aktor noe klart svar.

Aleksandersen gikk gjennom en rekke av forholdene hun har hatt. Det er oppgitt at tiltalte har sju barn med fem menn. Han viste til de sakkyndiges rapport der det fremgår at hun har vært i stadig konflikt med sine omgivelser.

– Det har vært mye vanskelig, svarte hun og gråt ved et par anledninger når barna ble et tema.

Aktor konfronterte henne med at hun sa til en av sine fraskilte ektemenn at hun hadde tatt livet av sin far.

– Jeg kan ha sagt at jeg aldri skulle gått fra ham. Han var veldig beruset, svarte hun.

Aleksandersen ville også vite om meldinger mellom henne og undercoveragenten «Anna», som ville ha råd fra tiltalte om hvordan hun skulle drepe kjæresten «Kalle».

– Det var noen merkelige greier, lød svaret.

Da aktor gikk nærmere inn på det hun hadde uttalt, klarte hun ikke å svare og ba om ti minutters pause.

Går greit

Ankesaken i lagmannsretten vil pågå like lenge som i tingretten. En vesensforskjell er at tiltalte denne gangen altså har valgt å innta vitneboksen.

– Det er veldig vanskelig å forklare seg i en sak om relasjoner som dette, men det er viktig at hun forklarer seg, sier kvinnens forsvarer Olav Sylte til NTB.

Siden hun ble pågrepet og siktet i 2017, har 43-åringen ikke forklart seg til noen om saken. Sylte sier at det er blitt vanskeligere for hver dag som har gått.

– Nå har hun startet, og det går veldig fint. Hun har også sagt hvorfor hun ikke forklarte seg i tingretten og har også gitt et greit svar på det, sier han.

Påtalemyndigheten hadde satt opp sin bevisoppgave før det ble klart at tiltalte ville vitne. Fordi aktoratet ønsker at de over hundre vitnene kal komme i den kronologiske rekkefølgen de er satt opp, må samtlige kontaktes og hele listen forskyves med tre dager.