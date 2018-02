– De bommer.

Det sier den nye kunnskaps- og integreringsministeren, Jan Tore Sanner (h), til at Nav blant annet tilbyr CV-kurs for analfabeter.

Aftenposten skrev tirsdag at forskere og somaliske innvandrere mener at det har vært mange meningsløse NAV-tiltak for innvandrere fra Somalia.

Til tross for over 216.000 Nav-tiltak i perioden 2002–2017 for innvandrere med somalisk bakgrunn – i tillegg til en rekke andre kurs og planer – arbeider innvandrere fra Somalia mindre og har lavere utdanning og levekår enn andre grupper.

Sanner er enig i at det er på tide å tenke nytt. Han er i gang med å reformere hele introduksjonsordningen for innvandrere og flyktninger.

– De må lære norsk og få kvalifikasjoner fremfor å bli sendt fra det ene kurset til det andre.

– Det er på den ene siden snakk om introduksjonsordningen og på den andre siden NAV-tiltakene?

– Jo, men disse tingene henger delvis sammen. Vi ser at det er store forskjeller fra kommune til kommune for introduksjonsordningen, fordi det ikke stilles konkrete krav til resultater. Jeg vil ha resultater når vi investerer mye penger i mennesker.

Sanner er enig med Venstres Abid Raja som vil ha nasjonal fadderdugnad for bedre integrering.

– Milliardbeløp med få føringer

Sanner sier at Regjeringen i 2018 bruker 17 milliarder kroner på introduksjonsordningen, uten å oppnå gode nok resultater.

Det er store forskjeller mellom kommunene. Ordningen ble obligatorisk i 2004, da statsminister Erna Solberg var ansvarlig statsråd for integreringen. Sanner påpeker at det ikke stilles krav til kommunene på resultater.

– Det er rett og slett for få føringer på de midlene som utbetales til kommunene.

– Det må bygges kompetanse. Det har vært for mye kurs-bonanza som ikke kvalifiserer til arbeid, sier Sanner.

Må lykkes

Han understreker at det nå er avgjørende å lykkes med reformen.

– Hvis det blir en for stor gruppe som ikke kommer i jobb, som blir gående på trygd, vil det skape større forskjeller i det norske samfunnet. Det vil kunne utfordre den tilliten som det norske samfunnet bygger på. Og det vil gjøre det mer krevende å finansiere velferdsordningene i fremtiden.

Fakta: Introduksjonsordningen Den siste store integreringsreformen var introduksjonsordningen. Den ble obligatorisk i 2004. «Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.» Siden 2010 har målsettingen vært: 70 prosent av deltagerne i lønnet arbeid og/eller utdanning året etter avsluttet program. For somaliere er 32 prosent menn og 18 prosent kvinner i lønnet arbeid fire år etter at de startet i programmet. Tilsvarende er 17 prosent over i utdanning. Det viser Fafos evaluering «Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem?» fra 2017.

– Det har vært flere evalueringer som har pekt på svakheter ved ordningen. Burde reformen kommet tidligere?

– Det kommer an på hvor langt du ser bakover. Vi fikk en flyktningkrise der 80.000 kom på grunn av flukt fra 2013 til 2017. Hovedutfordringen var å få kontroll med innvandringen og sikre at flyktningene fikk en kommune å bo i.

Kunnet vært i jobb

– Tror du at mange av de somaliske innvandrerne som står utenfor arbeidslivet, kunne vært i jobb i dag hvis de hadde fått en annen oppfølging?

– Det er jeg helt sikker på.

Ikke minst er han opptatt av at det handler om norskkunnskaper, og at foreldre må forstå det norske samfunnet. Han erkjenner ikke å ha lykkes med å bygge tillit til foreldrene, siden det er en noen av dem som sender barna sine til såkalte rehabiliteringssentre i Somalia.

– Foreldre som sender barna til Somalia, er åpenbart fortvilte, men det er likevel galt at de gjør det.

Sanner vil bygge ut foreldreveiledningskurs for innvandrere og flyktninger. Han er heller ikke fremmed for å gjøre dem obligatoriske, slik Ubah Aden har foreslått. Hun er Ap-politiker i Oslo og medlem av Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Fakta: Innvandrere med somalisk bakgrunn Vel 40.000 personer med somalisk bakgrunn bor i Norge. 28.696 innvandrere fra Somalia og 12.767 norskfødte med somaliske foreldre. Ingen andre innvandrergrupper blir gjenforent med flere slektninger enn den somaliske. Forholdet mellom flyktning- og familieinnvandringen fra Somalia for perioden 1990–2015 ligger på 0,68 familiemedlemmer pr. flyktning. Det er drøyt dobbelt så høyt som sammenlignet med andre grupper. Somaliere er den største ikke-vestlige gruppen innvandrere i Norge. De topper de dårlige statistikkene. Slik har det vært siden begynnelsen av 1990-tallet da borgerkrigen i landet skapte en flyktningbølge som også nådde Norge. Men de første somaliere som kom hit, var sjøfolk som kom på 1970-tallet. Fortsatt er det store flertallet av somaliere i Norge uten arbeid. Mistillit til myndighetsorganer som barnevernet er dokumentert i flere forskningsrapporter. Høsten 2017 satte flere medier søkelys på at noen foreldre tyr til drastiske løsninger for å få barna på rett kjøl. De sender barna til utlandet, noen barn havner på koranskoler som snarere er korreksjonssentre, andre hos mer eller mindre perifere slektninger. Kilde: Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå pr. 1. januar 2017)

– Mange ressurssterke personer med somalisk bakgrunn ønsker å bidra, være brobyggere men de føler at de ikke blir brukt. Vil du bruke dem?

– Ja, det er en tydelig beskjed fra det somaliske miljøet. Det skal vi følge opp.

Arbeiderpartiet er bekymret

Både Arbeiderpartiet og SV er blitt alarmert av Aftenpostens artikler om tiltak som ikke har virket etter hensikten. Siri Gåsemyr Staalesen, stortingsrepresentant og Integreringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, etterlyser en mer målrettet politikk slik at flere kan arbeide og forsørge seg selv. Hun har sendt inn spørsmål spørretimen.

SVs Karin Andersen ber Jan Tore Sanner og Regjeringen om å ta ansvar.

– Nå må Sanner vise at han er både integreringsminister og kunnskapsminister, og utbedre introduksjonsordningen, slik Stortinget har etterspurt, sier Andersen som også vil ha kompetansegivende utdanning enn kurs.

– SV har blant annet foreslått å koble introordningen og fagopplæringen i videregående skole, men ingen i Regjeringen har vist noen interesse.