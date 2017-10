Jakt på innbruddstyver i Drammen med hundepatruljer og helikopter

Politihunder og politihelikopter søker etter innbruddstyver i Drammen etter at det ble meldt om innbrudd i Einar Aass vei tidligere i kveld, melder politiet i Søndre Buskerud politidistrikt på Twitter.

Personen skal være iføt hvit overdel/jakke, noe hvitt på hodet og svart bukse. https://t.co/qus0t4Tf7V — Politiet S Buskerud (@politiopssbusk) October 15, 2017

– Vi prøver å presse tyvene innover mot skogen, slik at de ikke kan komme seg inn i en bil langs veien og stikke av, sier politiets operasjonsleder Marianne Mørch til Drammens Tidende.

Politiet søker etter en person iført hvit overdel/jakke, noe hvitt på hodet og en svart bukse.

Politiet opplyser at de helst ser at publikum holder seg unna området for å unngå å forstyrre den pågående aksjonen, og også for at ikke sporene skal bli ødelagt.

Det har vært en serie innbrudd i Drammens-området de siste ukene, og politiet har grunn til å tro at det kan være de samme gjerningspersonene som står bak.