Lenger ned i saken kan du scrolle i en grafikk som viser hvordan noen av de digitale selvtestene fungerer.

– Jeg har flere pasienter som bruker digitale selvtester, for eksempel for å måle blodtrykk eller EKG, og jeg anbefaler også enkelte pasienter å teste seg hjemme, sier Steinar Madsen, lege og fagdirektør ved Legemiddelverket. Han er også med i Teknologirådets ekspertgruppe for mobil helse.