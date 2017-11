Oberstløytnant: – Kvinner i Forsvaret svekker Norges stridsevne

«Det kan kreve sin mann å skyte seg ut av et flere timer langt bakhold. En kampavdelings stridsevne vil derfor synke om man rekrutterer veltrente kvinner på bekostning av veltrente menn», skriver Harald Høiback i et innlegg i Forsvarets Forum.

Oberstløytnanten er forsker ved Forsvarets høgskole. Han skriver videre at Norge må akseptere at stridsevnen faller hvis vi ønsker flere kvinner i den spisse enden av forsvaret.

Til NRK sier Høiback at han er for kvinner i Forsvaret, men at det har omkostninger hvis de skal inn i de skarpeste avdelingene.

Høiback sier at gutter i snitt er sterkere og raskere, og at det derfor er militære grunner til at det finnes så få kvinner i kampavdelinger historisk sett.

Forsvaret

Nina Rones, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), sier at Høibacks resonnement baserer seg på myter.

– Det handler blant annet ikke utelukkende om fysikk. Både organisering og kommunikasjonsutstyr er viktig i strid, sier Rones som påpeker at menn ikke er overlegen kvinner fysisk på alle områder.

– Når man snakker om ultra utholdenhet er det mye forskning som viser at kvinner kommer bedre ut enn menn, sier hun.