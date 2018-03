Prekestolen og andre turmål i Lysefjorden-området i Rogaland er midt i lokallaget til Norsk Folkehjelp i Strand og Forsands dekningsområde.

Økende utfart til disse stedene har resultert i stadig flere oppdrag de siste årene.

– Mange oppdrag holder motivasjon oppe. Og det bidrar til å få nye medlemmer, forteller beredskapsleder Arne Alsvik i lokallaget.

I fjor var lokallaget ute på 54 aksjoner, flere enn noen tidligere år. Norsk Folkehjelp venter at det blir enda flere i årene som kommer.

Den økende oppdragsmengden har ikke gjort det vanskeligere å få folk til å stille.

– Det er ikke en selvfølge i en tid der folk verner mer om fritiden sin enn før, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Håskoll-Haugen i Norsk Folkehjelp.

Flere oppdrag = flere medlemmer

De frivillige organisasjonenes innsats i redningsoppdrag har økt de siste årene. I 2016 deltok frivillige i en av fire aksjoner her til lands, ifølge en rapport utarbeidet av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Dette har ført til at enkelte – både i det profesjonelle apparatet og i de frivillige organisasjonene – har uttrykt bekymring for belastningen. Ifølge den samme rapporten er det tidspress, stress, overbelastning og vanskeligheter med å få fri fra jobben som får folk til å slutte.

Men blant dem som har mye å gjøre, påpekes det også at nettopp økt oppdragsmengde er med på å trekke flere frivillige til arbeidet.

– Det faktum at vi er med på mange aksjoner, er en av årsakene til at rekrutteringen er god. Hadde vi ikke hatt så mange aksjoner, ville vi ha slitt med å motivere medlemmene. Det er dette vi trener for, mener beredskapsleder Arne Alsvik i Strand og Forsand.

Sliter der det er få aksjoner

Medieoppmerksomhet rundt søk- og redningsaksjoner fører ofte til nye medlemmer, både aktive og støttemedlemmer. Rapporten «Frivillige organisasjoner i søk og redning» bekrefter dette.

– Organisasjonene opplever at det er nokså lett å rekruttere nye medlemmer, særlig for de spisse og spesialiserte organisasjonene. Utfordringen er å holde på dem man har rekruttert, påpeker rapporten.

Betydningen av høyt aktivitetsnivå bekreftes også i den andre enden av skalaen. I områder hvor det går lengre tid mellom aksjonene, sliter lokallagene med å få tak i frivillige.

– Der det er få aksjoner, er det vanskelig å starte opp lag. Det betyr at disse stedene også har dårligere beredskap når noe først skjer, sier Anne Håskoll-Haugen i Norsk Folkehjelp.

Fire aksjoner på fire år – er likevel motiverte

Men det finnes unntak for denne trenden. Ett av dem er Sørøya i Finnmark. Norsk Folkehjelp opprettet et lokallag i Hasvik kommune i 2014. Siden den gangen har lokallaget deltatt på fire aksjoner. Den siste for 14 dager siden, den forrige i august i fjor.

– Vi bor på ei øy, og vi må være forberedt på å klare oss uten hjelp utenfra i fire timer – kanskje 24 timer hvis været er dårlig. Derfor ser lokalbefolkningen verdien i å ha denne beredskapen på øya, forteller lederen i lokallaget, Kim-Are Walsø.

Sørøya er Norges fjerde største øy og tilhører delvis Hasvik kommune og delvis Hammerfest. Det bor vel tusen mennesker der. 31 av dem er godkjente redningsmannskaper.

– Jeg har aldri fått signaler fra noen av dem om at de vil trekke seg fordi det er lite å gjøre. Folk er glade for at vi gjør en innsats for lokalmiljøet. Etter aksjonen i august i fjor fikk vi 43 nye medlemmer. De vet at det bare er et spørsmål om når – ikke om – en ulykke vil skje igjen, sier Walsø.