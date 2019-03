51-åringen døde på brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus i Bergen for snart to uker siden etter at han søndag 24. februar ble livstruende skadet på en kommunal institusjon.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at han døde av brann- og skåldeskader etter at han ble heist ned i et badekar hvor vannet kan ha vært opp mot 70 grader.

Halvorsen var sterkt funksjonshemmet og manglet språk, men ifølge familien klarte de å kommunisere ved hjelp av lyder.

Politiet etterforsker nå om pleieren var uaktsom og ikke sjekket hvor varmt badekaret var før pasienten ble senket ned mens han satt i et seil.

Privat

Les også: Omsorgsarbeidet siktet for å ha skåldet psykisk utviklingshemmet til døde

Nye avhør

Omsorgsarbeideren varslet straks ambulanse, som kjørte 51-åringen til Sykehuset Telemark før han dagen etter ble fløyet til Haugeland.

Fire dager senere døde han av brannskadene.

Både pleieren og hennes arbeidsgiver, Færder kommune, er siktet for brudd på helsepersonell-loven og er under etterforskning av Sørøst politidistrikt.

– Vi planlegger nytt avhør av siktede. Det gjenstår også kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, sier politiadvokat Katrine Christiansen Brygard.

Siktelsen mot kommunen går på måten de har organisert virksomheten på.

Per Annar Holm

– Verdens beste latter

Det var gravferdstaler Margareth Dalen Andersen som ledet den livssynsåpne seremonien fra Nøtterøy kapell onsdag ettermiddag.

Hun tegnet et varmt bilde av Alf Johan «Affe» Halvorsen som ble født frisk, men fikk en alvorlig hjerneskade etter sykdom i sitt første leveår.

– Søstrene var uendelig stolte av sin lillebror, som hadde verdens beste smil og latter, og var verdens kuleste onkel med den mest smittende latteren i verden, sa hun i sitt minneord.

Fra familien hilste eldstesøsteren som takket for alt «Affe» hadde betydd og for at de fikk være sammen med ham på Haukeland de siste døgnene.

– Ett av de beste minnene var da vi kjørte over Kanalbroen, jeg sang «Bjørnen sover», og du nynnet med, sa hun sterkt beveget.

Kapellet var så fullt at mange måtte stå helt bakerst før de alle fulgte 51-åringen til den siste hvile ved siden av foreldrenes grav på Nøtterøy kirkegård.

Bistandsadvokaten: – Skulle aldri ha skjedd

Familiens bistandsadvokat, Christian Lundin, sier at de etterlatte fortsatt sliter med å ta inn over seg hvordan dette kunne skje:

– Dette er en ulykke som aldri skulle ha skjedd, sier Lundin, som representerer den avdødes tre søstre.

Færder kommune har i en e-post til bistandsadvokaten onsdag bekreftet at de vil dekke familiens utgifter til gravferden.

Per Annar Holm

Oppretter tilsynssak

Halvorsen bodde i en egen leilighet på Oserådmyra bofellesskap.

– Omsorgsarbeideren er tatt ut av tjenesten, har permisjon og følges opp av psykososialt team og bedriftshelsetjenesten, sier rådmann Toril Eeg i Færder kommune.

Eeg og kommunaldirektør for helse og omsorg i Færder kommune, Hilde Kari Maugesten, var til stede under begravelsen onsdag ettermiddag.

Kommunen har bedt om en hendelsesanalyse etter ulykken.

– Men først avventer vi politiets etterforskning, sier Eeg.

Onsdag kveld orienterte Eeg administrasjonsutvalget i Færder kommune om at virksomhetslederen og lederen for miljøarbeiderne ved bofellesskapet begge er midlertidig erstattet som ledere for boenhetene, skriver tb.no.

Fylkeslegen i Telemark og Vestfold har allerede varslet at de oppretter tilsynssak etter dødsfallet.