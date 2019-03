Fastklemt etter kollisjon

Oppdateres.

Politiet i Sør-Øst melder på Twitter ved 6.30-tiden onsdag at det er en lastebil med henger som har kollidert med personbil. En mann i personbilen var fastklemt.

– Han er nå frigjort og på vei til Ringerike sykehus. Skadeomfanget er ukjent, forteller operasjonsleder Jan Tore Gregersen i Sør-Øst politidistrikt til Aftenposten.

Den skadede mannen er i slutten av 20-årene.

– Ulykken skjedde da personbilen fikk trøbbel i en sving og kjørte inn i tilhengeren på en lastebil, sier Gregersen.

Riksvei 35 kommer til å være sperret en god stund.

– Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er på vei, forteller Gregersen.

Like før klokken 07 melder operasjonssentralen i Øst politidistrikt at det har vært en ulykke på Holtbråtveien utenfor Drøbak. Der har to biler kollidert front mot front.

– To biler med tre personerhar vært involvert i ulykken. Det er blitt utløst airbager på bilene, men det er ikke snakk om alvorlige skader på de involverte. Begge bilene må berges, sier Atle Vesttorp, operasjonsleder i Øst politidistrikt ved 07.15-tiden.

Vegtrafikksentral Øst meldte tidlig onsdag morgen at det har snødd en del i løpet av natten og anbefaler bilistene om å beregne god tid og å kjøre etter forholdene.