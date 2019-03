Står du fast i trafikken? Send bilder til tips@aftenposten.no.

Et vogntog har fått motorhavari på E6 ved Berger i retning mot Oslo. Ved 08-tiden var det så å si stillegående trafikk på E6 mellom Kløfta og Lindeberg.

– En ny trekkvogn er på vei til stedet for å overta hengeren, forteller Kari Monsen, operasjonsleder i Øst politidistrikt ved 08.40-tiden.

Timen mellom 07.30 og 08.30 har vært ganske hektisk for Øst politidistrikt der det ble meldt inn om flere mindre trafikkulykker. I en ulykke på fylkesvei 179 i Ullensaker ble tre personer lettere skadet ved 07.40-tiden. Tre biler var involvert i denne ulykken.

Ved 08.30-tiden ble det meldt om en ulykke mellom en lastebil og buss på Stovner. Ingen ble skadet i denne ulykken.

Klokken 10.10 opplyser trafikkoperatør Ole-Fredrik Haugen i Vegtrafikksentralen at trafikken flyter bra på hovedveiene. Eneste stedet der det gikk litt sakte, var på E18 ved Asker.

– Et vogntog har hatt problemer og sperret avkjøringen til Asker, men vogntoget er fjernet nå, sier Haugen.

Vanskelige kjøreforhold på Østlandet

Det er vanskelige kjøreforhold over hele østlandsområdet onsdag og politiet råder folk til å kjøre forsiktig, eller la bilen stå inntil det er brøytet.

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold etter nattens snøfall. Varselet gjelder for Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold. Det ventes lokalt opp mot 30–40 centimeter snø, og mest i områdene vest for Oslofjorden.

Klokken 08.29 melder politiet at en bil er blitt påkjørt bakfra i Sandvika. En person har smerter i nakken. Ambulanse og en politipatrulje ble sendt til stedet.

I Sandvika har også en lastebil hatt stans i midtre felt inngående mot Oslo og skapt ekstra kø, men den er nå fjernet fra veibanen.

Statens vegvesen

Satt fastklemt

Den mest alvorlige trafikken onsdag morgen skjedde på riksvei 35 ved Ringerike.

Politiet i Sør-Øst melder på Twitter ved 6.30-tiden onsdag at en lastebil med henger har kollidert med en personbil. En mann i personbilen var fastklemt.

– Han er nå frigjort og på vei til Ringerike sykehus. Skadeomfanget er ukjent, forteller operasjonsleder Jan Tore Gregersen i Sør-Øst politidistrikt til Aftenposten.

Den skadede mannen er i slutten av 20-årene.

– Ulykken skjedde da personbilen fikk trøbbel i en sving og kjørte inn i tilhengeren på en lastebil, sier Gregersen.

Riksvei 35 kommer til å være sperret en god stund.

– Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er på vei, forteller Gregersen.

Front mot front i Drøbak

Like før klokken 07 melder operasjonssentralen i Øst politidistrikt at det har vært en ulykke på Holtbråtveien utenfor Drøbak. Der har to biler kollidert front mot front.

– To biler med tre personer har vært involvert i ulykken. Det er blitt utløst airbager på bilene, men det er ikke snakk om alvorlige skader på de involverte. Begge bilene må berges, sier Atle Vesttorp, operasjonsleder i Øst politidistrikt ved 07.15-tiden.

Vesttrop forteller at det er mest utfordringer med trafikken øverst i Romerike.

– Akkurat nå er kjøreforholdene vanskeligst øverst i Romerike på grunn av snøen. Andre steder, som i Fredrikstad, er det ikke snø. Kjøreforholdene varierer mye fra sted til sted, sier Vesttorp.

Ved 4-tiden i natt ble en bilfører kjørt til sykehus med brudd i armen etter at bilen kjørte inn i en parkert lastebil på en rasteplass på E18 mellom Nygård og Vinterbrosletta i Akershus.

Kollisjon med parkert trailer

En bil kjørte av veien og traff en parkert trailer på en rasteplass ved E18 i Ski i Akershus natt til onsdag.

Bilføreren ble sendt til Akershus Universitetssykehus etter ulykken, som politiet fikk melding om klokken 3.43.

– Det ble store materielle skader, men bilfører slapp unna med en brukket arm, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt onsdag morgen.

Problemer i tunnel

Vegtrafikksentral Øst meldte tidlig onsdag morgen at det har snødd en del i løpet av natten og anbefaler bilistene om å beregne god tid og å kjøre etter forholdene.

Rett før klokken 07.30 melder Statens vegvesen at det ene feltet i Nøstvedttunnelen i Akershus mot Oslo, er stengt på grunn av for mye vann på kjørebanen.