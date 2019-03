Et vogntog har fått motorhavari på E6 ved Berger i retning mot Oslo. Ved 08-tiden var det så å si stillegående trafikk på E6 mellom Kløfta og Lindeberg.

Vegtrafikksentralen melder ved 08-tiden onsdag at bortsett fra E6 mellom Romerike og Oslo så har ikke snøen skapt store forsinkelser for trafikken på hovedveiene rundt Oslo.

– En ny trekkvogn er på vei til stedet for å overta hengeren, forteller Kari Monsen, operasjonsleder i Øst politidistrikt ved 08.40-tiden.

Timen mellom 07.30 og 08.30 har vært ganske hektisk for Øst politidistrikt der det ble meldt inn om flere mindre trafikkulykker. I en ulykke på fylkesvei 179 i Ullensaker ble tre personer lettere skadet ved 07.40-tiden. Tre biler var involvert i denne ulykken.

Ved 08.30-tiden ble det meldt om en ulykke mellom en lastebil og buss på Stovner. Ingen ble skadet i denne ulykken.

Satt fastklemt

Politiet i Sør-Øst melder på Twitter ved 6.30-tiden onsdag at en lastebil med henger har kollidert med en personbil. En mann i personbilen var fastklemt.

– Han er nå frigjort og på vei til Ringerike sykehus. Skadeomfanget er ukjent, forteller operasjonsleder Jan Tore Gregersen i Sør-Øst politidistrikt til Aftenposten.

Den skadede mannen er i slutten av 20-årene.

– Ulykken skjedde da personbilen fikk trøbbel i en sving og kjørte inn i tilhengeren på en lastebil, sier Gregersen.

Riksvei 35 kommer til å være sperret en god stund.

– Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen er på vei, forteller Gregersen.

Her kan du se hvordan trafikken flyter der du er:

Vanskelige kjøreforhold på Østlandet

Det er vanskelige kjøreforhold over hele østlandsområdet onsdag og politiet råder folk til å kjøre forsiktig, eller la bilen stå inntil det er brøytet.

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om vanskelige kjøreforhold etter nattens snøfall. Varselet gjelder for Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold. Det ventes lokalt opp mot 30–40 centimeter snø, og mest i områdene vest for Oslofjorden.

Klokken 08.29 melder politiet at en bil er blitt påkjørt bakfra i Sandvika. En person har smerter i nakken. Ambulanse og en politipatrulje ble sendt til stedet.

Statens vegvesen

Front mot front i Drøbak

Like før klokken 07 melder operasjonssentralen i Øst politidistrikt at det har vært en ulykke på Holtbråtveien utenfor Drøbak. Der har to biler kollidert front mot front.

– To biler med tre personer har vært involvert i ulykken. Det er blitt utløst airbager på bilene, men det er ikke snakk om alvorlige skader på de involverte. Begge bilene må berges, sier Atle Vesttorp, operasjonsleder i Øst politidistrikt ved 07.15-tiden.

Vesttrop forteller at det er mest utfordringer med trafikken øverst i Romerike.

– Akkurat nå er kjøreforholdene vanskeligst øverst i Romerike på grunn av snøen. Andre steder, som i Fredrikstad, er det ikke snø. Kjøreforholdene varierer mye fra sted til sted, sier Vesttorp.

Ved 4-tiden i natt ble en bilfører kjørt til sykehus med brudd i armen etter at bilen kjørte inn i en parkert lastebil på en rasteplass på E18 mellom Nygård og Vinterbrosletta i Akershus.

Kollisjon med parkert trailer

En bil kjørte av veien og traff en parkert trailer på en rasteplass ved E18 i Ski i Akershus natt til onsdag.

Bilføreren ble sendt til Akershus Universitetssykehus etter ulykken, som politiet fikk melding om klokken 3.43.

– Det ble store materielle skader, men bilfører slapp unna med en brukket arm, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt onsdag morgen.

Problemer i tunnel

Vegtrafikksentral Øst meldte tidlig onsdag morgen at det har snødd en del i løpet av natten og anbefaler bilistene om å beregne god tid og å kjøre etter forholdene.

Rett før klokken 07.30 melder Statens vegvesen at det ene feltet i Nøstvedttunnelen i Akershus mot Oslo, er stengt på grunn av for mye vann på kjørebanen.