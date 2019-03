NSB skal skifte navn til Vy. Men loven sier at et foretaksnavn må ha tre bokstaver.

Jurist John Christian Elden tvitret torsdag formiddag om det nye navnet til NSB: Vy.

Elden påpeker at etter foretaksloven må et foretaksnavn ha minst tre bokstaver, noe han gir uttrykk for at er morsomt i lys av siste dagers debatt.

Det morsomste med #vy er jo foretaksnavnloven prg 2-7 og 2-1. Og kanskje også 2-5. Kanskje Stortinget må involveres likevel @bmoxnes :-)https://t.co/gM89dj6xjl — John Christian Elden (@jcelden) March 14, 2019

I loven står det helt tydelig:

«Et foretaksnavn må som minimum bestå av en sammenstilling av tre bokstaver fra det norske alfabet».

NSB: – Elden kan sin jus, men det kan vi òg

NSB er klar over loven og mener det er «helt uproblematisk».

– Elden peker på at et foretaksnavn må ha minst tre bokstaver ...

– Det er helt riktig. Elden kan sin jus, men det kan vi òg, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundby til Aftenposten.

– Så dere er klar over loven?

– Ja, absolutt. Det er helt uproblematisk. Vi kommer bare til å registrere det med et annet navn i Brønnøysundregistrene, sier Lundby.

Elden: - Spent på hva de egentlig skal hete

John Christian Elden svarer at det er bra de er enige om at Vy ikke kan brukes som foretaksnavn.

– Jeg regner selvsagt med at de har sett det på forhånd, og at hvem som helst kan bruke de samme bokstavene, sier Elden og legger til:

– Jeg er spent på hva selskapet egentlig skal hete.

Mye kritikk

De siste dagene har navnebyttet ført til mye kritikk – og en del latter.

Navnebyttet vil totalt koste 280 millioner kroner, noe som har fått mange til å reagere.

Mesteparten av utgiftene gjenstår fortsatt: Hundrevis av tog og busser skal folieres. Tusenvis av nye uniformer skal kjøpes inn. Det har gjort at Ap og Rødt vil forsøke å hindre navnebyttet i Stortinget.