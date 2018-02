– En eldre kvinne døde da hun ble påkjørt av en bil i et byggefelt i Kristiansund, opplyser operasjonsleder Per Åge Ferstad til NTB like over klokken 6 fredag morgen.

Føreren av bilen var en eldre mann. Han ble ivaretatt av helse på stedet.

– Det er ingen mistanke om rus. Det er rett og slett en tragisk hendelse, sier Ferstad.

– Vi har teknikere og etterforskere på stedet som driver å undersøker nå.

Politiet fikk melding om påkjørselen klokken 0.02 natt til fredag.