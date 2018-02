17-åring dømt for voldtekt i Stavanger

17-åringen og to kamerater kom i snakk med den 25 år gamle kvinnen tilfeldig i Stavanger sentrum i juni i fjor. De inviterte henne hjem for å høre på musikk, skriver Rogalands Avis.

Det endte med at kvinnen hadde frivillig sex med en av de tre kameratene. Mens hun like etter var alene på soverommet, gikk 17-åringen inn til henne og begikk en voldtekt, ifølge dommen. Voldtekten ble avsluttet med at kvinnen sprayet ham i ansiktet med forsvarsspray med farge.

17-åringen har nektet for å ha voldtatt henne, men ble ikke trodd av retten.

– Til tross for tiltaltes unge alder, kulturelle bakgrunn og manglende norskkunnskaper, mener retten at kvinnens nei underbygget av at hun kjempet imot med armer og bein, er nok til at han forsto at hun ikke ville dette, står det i dommen.

Forsvareren hans, advokat Anne Kroken, sier til avisen at dommen er anket.

– Det klare utgangspunkt er at det ikke skal brukes ubetinget fengsel når en er under 18 år. Min klient burde ha blitt dømt til samfunnsstraff, sier Kroken til Rogalands Avis.