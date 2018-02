Ber folk forberede seg på strømbrudd på grunn av snøvær: - Finn frem lommelykter og stearinlys

– Agder Energi Nett anbefaler kundene å være godt forberedt dersom det skulle oppstå strømbrudd ved for eksempel å ha alternative oppvarmingsmuligheter, lommelykter og stearinlys tilgjengelig, i tillegg til å tappe opp vann dersom en er avhengig av strøm for vannforsyningen, opplyser kraftselskapet lørdag.

Store snømengder førte til at så mange som 22.400 husstander i Sør-Norge mistet strømmen i midten av januar. Nå er det meldt mye tung snø i Agder-fylkene, også i kystnære strøk, og Agder Energi er derfor i beredskap.

– Mer nedbør det neste døgnet i form av tung snø, i kombinasjon med vind, øker risikoen for strømbrudd. Meteorologene melder om at snøgrensen vil kunne gå helt ned til kysten, og Agder Energi Nett er forberedt på at det kan oppstå strømbrudd også i de kystnære områdene på Agder, opplyser selskapet.

Allerede ligger det mye tung snø og is på strømlinjene flere steder, og dersom vekten blir så stor at linjene ryker, kan det oppstå strømbrudd. Snøtunge trær utenfor ryddebeltet kan også forårsake strømbrudd dersom de bøyer seg eller brekker over strømlinjene.

Ifølge meteorologene blir det mest nedbør natt til søndag. Siden det er umulig å bruke helikopter i mørket for å avdekke hvor det er feil på linjenettet, vil det da ta lengre tid å finne feilstedene. Montørene må dermed befare linjenettet til fots.

Agder Energi gjentar at det er livsfarlig å berøre strømlinjer, som mange steder henger i farlig lav høyde på grunn av den tunge snøen og isen.

– Det er viktig at foreldre og foresatte informerer barn og unge om at strømlinjene ikke må berøres, verken med hender, skistaver, greiner eller noe annet. Det er også farlig å være nær eller berøre vegetasjon som er i kontakt med strømlinjene, presiserer selskapet.